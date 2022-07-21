الجزائر تعتقل مدير مخابرات تونس السابق وتسلمه لبلاده

ألقت السلطات الجزائرية، القبض على المدير العام السابق للمخابرات التونسية لزهر لونغو.
وأفادت مصادر العربية/الحدث أن السلطات الجزائرية سلمت لونغو إلى السلطات الأمنية التونسية.
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أعفي من مهامه
يذكر أن لونغو أعفي من مهامه منذ نحو عام، تزامنا مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية بالبلاد، ثم تقرر لاحقا منعه من السفر.
وكان القضاء التونس، أصدر في يونيو الماضي مناشير تفتيش ضد عدد من المشمولين بالبحث فيما يعرف بقضية "انستالينغو"، من بينهم لزهر لونغو، إلى جانب سمية العنوشي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
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