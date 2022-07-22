تجدد الاشتباكات في طرابلس.. وارتفاع عدد القتلى إلى 15

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية، الجمعة، بين أكبر ميليشيات طرابلس واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز، وفق مراسل "العربية/الحدث".

وفي وقت سابق الجمعة، أغلقت ليبيا حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة، وتم تحويل كافة الرحلات إلى مطار مصراتة، على وقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، التابعين للمجلس الرئاسي في طرابلس.

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جاء هذا القرار بعدما وصلت الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى محيط المطار، وخشية من سقوط قذائف وصواريخ داخله.

ضحايا وأضرار مادية

يشار إلى أن مواجهات كانت اندلعت ليل الخميس الجمعة، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، بمنطقة الفرناج، قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء عين زارة والسبعة وطريق الشوك، وزاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بليغة شملت مباني وسيارات لمواطنين.

في السياق، أفاد مصدر طبي، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربية/الحدث" بارتفاع عدد القتلى إلى 15، بينهم طفل و4 مدنيين، وعدد الجرحى إلى 30، بينهم امرأة واحدة على الأقل.

اعتقال واختطاف

واندلعت المواجهات، بعد اعتقال جهاز الحرس الرئاسي لقيادي بارز بجهاز الردع، رداً على اختطاف أحد عناصره.

يشار إلى أن طرابلس تشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المنتشرة فيها والتي تتبع للأجهزة الأمنية المختلفة، وترتبط بعلاقات متناقضة وتتنافس على مناطق النفوذ ومصادر الثروة.