.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تونس.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق الاستفتاء على الدستور

  • الخط
من لافتات الاستفتاء على الدستور بالعاصمة التونسية
تونس

تونس.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق الاستفتاء على الدستور

احتجاجات في العاصمة.. وتواصل التصويت الخارجي على الاستفتاء على دستور تونس الجديد في 47 دولة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تستعد تونس، اليوم الأحد، لانطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم غد، في حين كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

هذا ويتواصل التصويت الخارجي في 47 دولة لليوم الثاني والمقرر أن يستمر ثلاثة أيام.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليوم الأول، مع توقعات بارتفاعها خلال اليومين المتبقيين.

وشهد اليوم الأول من تصويت الخارج تظاهرات في العاصمة دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

من لافتات الاستفتاء على الدستور بالعاصمة تونس
من لافتات الاستفتاء على الدستور بالعاصمة تونس

وتظاهر المئات في طريق بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تنديدا بمقترح تعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس وتقليص دور البرلمان ورئيس الوزراء.

ووقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اعتقلت على إثرها نحو 10 متظاهرين.

يُذكر أن مشروع دستور تونس الجديد يتضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، حيث يغيّر ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

دستور تونس.. بدء التصويت في الخارج وترقب لاقتراع الداخل المغرب العربي دستور تونس.. بدء التصويت في الخارج وترقب لاقتراع الداخل
الجزائر تعتقل مدير مخابرات تونس السابق وتسلمه لبلاده المغرب العربي الجزائر تعتقل مدير مخابرات تونس السابق وتسلمه لبلاده

كما أن وضع ميزانيات الدولة من مسؤوليات الرئيس تحت الدستور الجديد، فيما ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ويحدد الرئيس السياسات العامة للدولة والاختيارات، ويعّين كبار المسؤولين باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة، كما يمنح مشروع الدستور الرئيس حصانة كاملة.

مشروع دستور الجديد خصص مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، كما يمنح الرئيس الحق بالترشح لولاية ثانية فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبل انتهاء كورونا.. "جدري القردة" تهديد جديد للعالم قبل انتهاء كورونا.. "جدري القردة" تهديد جديد للعالم
اكتشف المزيد