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موجة حر تتعدى 40 درجة تجتاح سواحل الجزائر

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الجزائر

موجة حر تتعدى 40 درجة تجتاح سواحل الجزائر

الولايات المعنية هي كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف

دبي _ العربية.نت

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، من موجة حر شديدة، في السواحل الشرقية من البلاد.

ولفت تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها إلى أن موجة الحر ستتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل.

بينما ذكر التنبيه ذاته أن الحرارة القصوى ستشهدها هذه السواحل طيلة نهار اليوم. أما الولايات المعنية فهي كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

وكان موقع دولي متخصص في تتبع أحوال الطقس قد صنف 11 مدينة جزائرية، مطلع الشهر الجاري، بين أكثر المناطق حرا في العالم.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة Eldoradowheather قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.

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ووفقا للترتيب، فقد تصدرت وقتها مدينة حاسي مسعود "بالجنوب الجزائري" القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1.

وتسببت موجات الحر القياسية حول العالم حاليا في نشوب حرائق الغابات بفرنسا، التي التهمت أكثر من 22 ألف فدان، ودفعت إلى إجلاء 12 ألف شخص.

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