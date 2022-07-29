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المغرب.. ملاحقة شخص للاشتباه في تسببه بحريق غابات

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حرائق الغابات في المغرب
من حرائق الغابات في المغرب

المغرب.. ملاحقة شخص للاشتباه في تسببه بحريق غابات

التحقيق مع المشتبه به أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث

الرباط - فرانس برس

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قرر القضاء المغربي ملاحقة شخص للاشتباه في إضرامه نارا من طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حرائق أتت على غابات في شمال المملكة خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش قررت ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة "للاشتباه في تورطه في جنحة إضرام نار عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أن التحقيق معه أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث.

وذكرت صحيفة الأحداث المغربية، الخميس، أن الرجل أوضح للدرك الملكي عند توقيفه|، الثلاثاء، أنه "أحرق بعض البقايا" بعد قيامه بأشغال في بيته، "ما أدى إلى انتشار نيران تعذر عليها إخمادها".

غير بعيدٍ من المنطقة، واصلت فرق الإطفاء المغربية، الخميس، جهودها لاحتواء حريق في غابات بإقليم تطوان، حيث نفذت طائرات الإطفاء 35 طلعة، لكن في "ظروف غير مواتية متمثلة في هبوب رياح قوية وانعدام الرؤية بسبب تصاعد الأدخنة"، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

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وأشارت إلى ارتفاع المساحة المتضررة إلى حوالى 400 هكتار، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وكانت السلطات في إقليم العرائش أجلت، الأربعاء، 935 عائلة من 15 دوارا (قرية) في إجراء وقائي، بموازاة مواصلة جهود السيطرة على الحرائق التي اندلعت في غابات منذ بضعة أيام.

في الغضون، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابويّ آخَر في منطقة الفحص أنجرة ضواحي طنجة (شمال)، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

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