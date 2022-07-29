تونس ترفض رسمياً "تدخل" أميركا في شؤونها
بلينكن انتقد نتائج الاستفتاء على الدستور وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات"
شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على سيادة بلاده واستقلال قرارها الداخلي وكذلك على حقها في تقرير مصيرها، مؤكداً على رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها.
جاء ذلك فيما يبدو كردّ على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، وانتقد فيها نتائج الاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات".
وذكر بلينكن، في بيان نشرته اليوم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس"، داعيا إلى ضرورة "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".
وتفاعلا مع ذلك، قال رئيس تونس قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وإن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى "أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وشدّد سعيّد، على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مضيفا أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي".
وأثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جدلا واسعا في تونس، وسط دعوات للخروج في احتجاجات أمام مقر السفارة الأميركية، تنديدا بهذا التدخل الأميركي في شؤون البلاد.
وفي هذا السياق، ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل الأميركي في الشأن السياسي التونسي، ودعت لوقفة احتجاجية غدا السبت أمام مقر السفارة الأميركية.
-
ذعر واستنفار أمني بمطار كوبنهاغن بسبب مزحة مدربأمن المطار أخلى فوراً التيرمنال الثاني وألقى القبض على الشاب سوشيال ميديا
-
الأمم المتحدة تدعو لتحييد عمل لجنة دستور سوريا عن حرب أوكرانياكان من المقرر عقد الجولة التاسعة من المحادثات هذا الشهر في جنيف إلا أن الجانب السوري أبلغ بيدرسون أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة فيها "إلا بعد تلبية طلبات روسيا" سوريا
-
الصين تتهم الولايات المتحدة بممارسة "التنمر الملاحي"السفارة الصينية في مانيلا اعتبرت أن الانتشار العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي قد يشعل مواجهات أميركا