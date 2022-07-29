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مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر

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مجلس الأمن الدولي - رويترز
مجلس الأمن الدولي - رويترز
الأزمة الليبية

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر

قالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر إن قرار المجلس يتضمن "رسائل مهمة" بخصوص الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات

دبي - العربية.نت

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صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر إن قرار المجلس يتضمن "رسائل مهمة" بخصوص الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات، والعمليات السياسية والأمنية بالبلاد، بالإضافة إلى سلامة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها, بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بدلا من يان كوبيتش، الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.

والأربعاء، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات.

وجاء ذلك خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، كارولين هورندال، بالعاصمة طرابلس.

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وقال الدبيبة إن الحل يتضمن الضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية، كي تتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، واختيار برلمان جديد.

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