.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقيلة صالح: يجب أن تمارس حكومة باشاغا سلطاتها في كل ليبيا

  • الخط
عقيلة صالح

عقيلة صالح: يجب أن تمارس حكومة باشاغا سلطاتها في كل ليبيا

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إلى ضرورة السماح لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بممارسة عملها وسلطاتها على كامل الأراضي الليبية.

قيادات عسكرية غرب ليبيا تدعم باشاغا.. وتطالب بخروج المرتزقة المغرب العربي قيادات عسكرية غرب ليبيا تدعم باشاغا.. وتطالب بخروج المرتزقة

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، نائب رئيس حكومة الاستقرار علي القطراني، في اجتماع بمدينة بنغازي، جدّد من خلاله عقيلة صالح دعم البرلمان لهذه الحكومة وثقته في قدرتها على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفي تحقيق آمال الليبيين.

ومنذ قرابة شهرين، بدأت حكومة باشاغا في ممارسة مهامها في مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، بعدما تعثرت محاولات دخولها للعاصمة طرابلس، أين تقع المقرات الرسمية والرئيسية والحيوية للدولة، بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، قبل إجراء انتخابات في بلاده.

في الأثناء، تحاول أطراف محلية وليبية إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة وهذا الانقسام المؤسساتي والتنافس الجاري على السلطة، بعيدا عن خيار اللجوء إلى القوة وعن سيناريو اندلاع معارك جديدة بين الميليشيات المسلحة المنقسمة ولاءاتها بين باشاغا والدبيبة.

عقيلة وباشاغا
عقيلة وباشاغا

خيار الانتخابات

وتدفع القوى الدولية والأمم المتحدة نحو خيار الانتخابات، وتعتبر أنه الحل الوحيد لتجاوز الأزمة، وتقود في هذا الإطار ضغوطا من أجل إيجاد توافق بين الأطراف الليبية حول قاعدة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات.

هذا ولا تزال هناك خلافات حول الإطار الدستوري للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يدفع معسكر الشرق باتجاه السماح للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة بالترشح، وهو الأمر الذي يرفضه معسكر الغرب الليبي، وهي الخلافات نفسها التي تسببت في انهيار خطّة الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نعمة الأمطار تتحول لنقمة بمخيمات النازحين في مأرب نعمة الأمطار تتحول لنقمة بمخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد