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مقتل 7 وإصابة 130 بحريق شاحنة نقل وقود جنوب ليبيا

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حريق - نار (تعبيرية من iStock)
تعبيرية

مقتل 7 وإصابة 130 بحريق شاحنة نقل وقود جنوب ليبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وارتفاع عدد المصابين إلى 130 مصاباً، بحريق اندلع بشاحنة لنقل وقود في الزاوية جنوب ليبيا.

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كما ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن الحريق اندلع بالقرب من منطقة تسمى "بنت بيه".

وكانت الحصيلة الأولية كشفت عن إصابة 50 شخصاً.

ولم يعرف حتى اللحظة سبب الانفجار.

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