مقتل 7 وإصابة 130 بحريق شاحنة نقل وقود جنوب ليبيا

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وارتفاع عدد المصابين إلى 130 مصاباً، بحريق اندلع بشاحنة لنقل وقود في الزاوية جنوب ليبيا.
كما ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن الحريق اندلع بالقرب من منطقة تسمى "بنت بيه".
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وكانت الحصيلة الأولية كشفت عن إصابة 50 شخصاً.
ولم يعرف حتى اللحظة سبب الانفجار.
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