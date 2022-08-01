مقتل 7 وإصابة 130 بحريق شاحنة نقل وقود جنوب ليبيا

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الاثنين، بمقتل 7 أشخاص وارتفاع عدد المصابين إلى 130 مصاباً، بحريق اندلع بشاحنة لنقل وقود في الزاوية جنوب ليبيا.

كما ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن الحريق اندلع بالقرب من منطقة تسمى "بنت بيه".

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وكانت الحصيلة الأولية كشفت عن إصابة 50 شخصاً.

ولم يعرف حتى اللحظة سبب الانفجار.