انتحار شرطي جزائري بسلاحه أمام مركز أمني
لا تزال أسباب ودوافع الانتحار مجهولة
صدم الشارع الجزائري إثر حادثة مؤسفة، حيث أقدم شرطي على الانتحار باستخدام سلاحه الفردي أمام مركز أمني.
وأوردت وسائل إعلام محلية، السبت، أن الشرطي المنتحر كان يخدم في مركز أمن "ولاية خنشلة" في شمال شرقي البلاد.
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وفي التفاصيل، قام الشرطي (ن. ب. ه.)، صباح الخميس، بـ"إطلاق النار على صدره أمام مقر أمن الولاية".
وذكرت المصادر أن الشرطي المنتحر "يبلغ من العمر 35 سنة، وهو أب لطفلين، ولفظ أنفاسه في موقع الحادث".
ولم يصدر أي إعلان أو تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو الشرطة الجزائرية بشأن هذه الحادثة.
ولا تزال أسباب ودوافع الانتحار مجهولة، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة، "فيما رجحت مصادر محلية أن تكون بسبب ظروف اجتماعية قاهرة".
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