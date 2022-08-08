الجزائر.. صخرة تنهي رحلة استجمام عائلة إلى الشاطئ بمأساة 

لقي رب عائلة رفقة ابنه مصرعهما فيما أصيبت زوجته جراء انهيار صخري بشاطئ عين فرانين ببلدية بير الجير ولاية وهران.

ووفق مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع صباح أمس على الساعة 10.45 بالتوقيت المحلي . حيث سجل انهيار صخري وسقوط صخرة على العائلة التي كانت محتمية من أشعة الشمس. بعدما كانت في رحلة استجمام إلى شاطئ فرانين بولاية وهران.

مادة اعلانية

وأردفت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل وفاة شخصين وهو رب الأسرة البالغ من العمر 48 سنة وابنه الطفل البالغ من العمر 11 سنة فيما أصيبت الأم بجروح بليغة. ونجت الابنة التي كانت بعيدة عن المكان.

يذكر أن وحدات الحماية المدنية، سخرت وسائل إنقاذ، وفرقة متخصصة في التدخل بالأماكن الصعبة والوعرة، ناهيك عن فرقة متخصصة بالبحث باستعمال الكلاب المدربة.