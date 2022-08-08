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انقلاب قارب مهاجرين قبالة الجزائر.. وانتشال 7 جثث

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An Algerian flag is displayed on a small boat used by migrants to cross The Alboran Sea, in an open-air warehouse in Almeria, southeast Spain, on October 15, 2021. At least 309 migrants, 13 of them minors, have died in the western Mediterranean since the start of the year, figures from the International Organization for Migration (IOM) show. The number of Algerians arriving on the coast of southeastern Spain or the Balearic Isles has soared in recent months. A confidential document compiled by the Spanish authorities and seen by AFP shows 9,664 Algerians have illegally entered Spain since the start of the year, a figure 20 percent higher than last year.
العلم الجزائري على قارب استخدمه مهاجرون للوصول إلى إسبانيا (أرشيفية)
أزمة المهاجرين

انقلاب قارب مهاجرين قبالة الجزائر.. وانتشال 7 جثث

جرى نقل 6 مهاجرين أفارقة آخرين إلى المستشفى بعد انقلاب القارب قبالة شواطئ العاصمة

العربية.نت

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انتشلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين جثث سبعة مهاجرين أفارقة بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل العاصمة.

وذكر تلفزيون "النهار" أنه جرى نقل ستة مهاجرين آخرين إلى المستشفى للعلاج.

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وذكرت القناة أن الحادث وقع بالقرب من شاطئ الصخرة الكبرى في بلدية الحمامات بالعاصمة الجزائرية.

وتزداد مؤخراً محاولات الهجرة غير الشرعية من سواحل شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

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وبينما ينجح البعض بالوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي، يتم إحباط محاولات البعض الآخر من قبل خفر السواحل، بينما يلقى جزء من المهاجرين حتفه غرقاً.

وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم. وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد من قضوا والمفقودين في هذه المنطقة بـ990 منذ بداية العام الحالي.

كما تشير الإحصاءات أنه فُقد أو غرق نحو 2000 مهاجر في البحر المتوسط العام الماضي، مقارنةً بـ1401 عام 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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