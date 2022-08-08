انقلاب قارب مهاجرين قبالة الجزائر.. وانتشال 7 جثث

انتشلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين جثث سبعة مهاجرين أفارقة بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل العاصمة.

وذكر تلفزيون "النهار" أنه جرى نقل ستة مهاجرين آخرين إلى المستشفى للعلاج.

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وذكرت القناة أن الحادث وقع بالقرب من شاطئ الصخرة الكبرى في بلدية الحمامات بالعاصمة الجزائرية.

وتزداد مؤخراً محاولات الهجرة غير الشرعية من سواحل شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وبينما ينجح البعض بالوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي، يتم إحباط محاولات البعض الآخر من قبل خفر السواحل، بينما يلقى جزء من المهاجرين حتفه غرقاً.

وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم. وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد من قضوا والمفقودين في هذه المنطقة بـ990 منذ بداية العام الحالي.

كما تشير الإحصاءات أنه فُقد أو غرق نحو 2000 مهاجر في البحر المتوسط العام الماضي، مقارنةً بـ1401 عام 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.