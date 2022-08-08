تونس.. جدل بعد إيقاف عرض مسرحي "انتقد" الشرطة

أوقفت قوات الشرطة، ليل الأحد/ الاثنين، عرضا مسرحيا للفنان الكوميدي لطفي العبدلي بمحافظة صفاقس جنوب شرقي تونس، بسبب ما تضنمه العرض من محتوى اعتبر "مهينا ومسيئا لقوات وأجهزة الأمن"، في حادثة أثارت جدلا واسعا وفتحت النقاش بشأن حدود حرية التعبير.

وفي التفاصيل، دخل أفراد من قوات الشرطة كانوا يقومون بتأمين العرض المسرحي بمهرجان صفاقس الدولي، في مناوشات مع الفنان لطفي العبدلي على خشبة المسرح، محاولين إيقاف العرض، احتجاجا على محتوى المسرحية الذي تضمن انتقادات وجهها إلى الأمنيين، قبل أن تقوم كافة الوحدات الأمنية بالانسحاب من تأمين العرض.

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وتعليقا على ذلك، اعتبرت نقابة قوات الأمن الداخلي أن ما حدث خلال عرض مسرحية الفنان لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس هو "تحقير واستهداف وترذيل للمؤسسة الأمنية وتجييش ممنهج لضرب الأمن، مضيفة أن كل ما حدث هو "عمل فني منحط يمس من كرامة التونسيين"، مؤكدة على احترامها لكل الفنانين المبدعين.

في المقابل، قال العبدلي إنه لم يتوجه بأي إساءة للأمنيين الذين يحترمهم ولا توجد أيّ نيّة لاستهدافهم من خلال مسرحيته، وأعلن أنّه وعلى خلفية ما تعرّض له من اتهامات من قبل الأمنيين، فإنّه من الممكن أن يكون عرضه المسرحي الذي قدّمه في مسرح مدينة صفاقس، هو آخر عرضٍ له في تونس.

وأثار تدخل الشرطة لإيقاف عرض مسرحي فني ورفض مواصلة تأمينه، استنكارا واسعا، حيث اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن ما حدث يعدّ " سابقة خطيرة"، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكتب في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا "عندما تقرر مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح ما يمكن عرضه وما هو مرفوض، ويتم منعه فاعلم يا صديقي أنك مازلت في دولة البوليس.. الصنصرة اللي مارسها البوليس هي اعتداء على حرية التعبير وحريّة الرّأي والفكر والإعلام والنّشر المضمونة في دستور 2022".

ومن جهته، ندّد القيادي في حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي بـ "التطاول الأمني" على الممثل لطفي العبدلي أثناء عرضه لمسرحيته بمسرح ولاية صفاقس، بينما عبرت الممثلة منال عبد القوي عن استغرابها مما حصل وكتبت في تدوينة" تونس بلد الديمقراطية والحريّات يستغيث فيها فنّان... ويقول إن حياته في خطر".

بينما، حمّل آخرون الفنان لطفي العبدلي مسؤولية ما حدث، بسبب استفزازه قوات الأمن التي حضرت لتأمين مسرحيته والتهجم عليهم خلال العرض، بعبارات لا أخلاقية ومحتوى مبتذل.