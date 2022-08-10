الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية هدف سيتحقق قريباً

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء على أن توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد "هدف سيتحقق في أقرب وقت".

وقال على حسابه في تويتر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الليبي، إن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن "يحقق طموحنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية".

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يأتي ذلك بعد دعوة الدبيبة في وقت سابق الثلاثاء إلى "توحيد الصفوف والتعلم من تجارب الماضي لمن يلوح بالحرب"، مؤكداً على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق آمال الشعب، وفق وسائل إعلام محلية.

"هو الأساس الأول للدولة"

إلى ذلك أكد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد الثلاثاء سعي حكومة الدبيبة لتوحيد الجيش.

وقال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية: "عقدنا العزم على بناء جيش، ومددنا أيدينا لإخوتنا في الجيش لبناء جيش واحد".

كما أضاف أن "الجيش هو الأساس الأول للدولة، ولن نكون إلا في خدمة الدولة والشعب، وهذه هي عقيدتنا العسكرية التي لن نحيد عنها".

بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، أن المجلس يعمل على توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، من خلال إعادة بناء الثقة بين رئاسة الأركان العامة بالمنطقتين الشرقية والغربية.

تقارب عسكري

يشار إلى أنه ثمة تقارب عسكري بين الشرق والغرب الليبي، من خلال اجتماعات متتالية بين رئيسي الأركان بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ونظيره بالجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، في خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وخلال آخر اجتماع في العاصمة طرابلس عقد قبل 3 أسابيع، اتفق الطرفان على تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، ووضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما يدعم المجلس الرئاسي هذه الجهود، حيث قام بصفته القائد الأعلى للجيش، بحل كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات لأغراض مختلفة، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

واحد من أهم المطالب

وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، التي تعيش على وقع انقسام منذ 7 سنوات، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن تفرز هذه الاجتماعات المتتالية نتائج إيجابية.

يذكر أن محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية كانت تعثرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، أهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.