.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عزل 57 قاضيا في تونس.. إيقاف تنفيذ بعض قرارات الرئيس

  • الخط
العربية.نت العربية نت خاص تونس قيس سعيد مجلس القضاء الأعلى
الرئيس التونسي قيس سعيد

عزل 57 قاضيا في تونس.. إيقاف تنفيذ بعض قرارات الرئيس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري اليوم الأربعاء أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا في يونيو الماضي. وفق ما نقلت إذاعة الشمس، المحلية.

البحث عن امرأة هاربة.. تفتيش قصر رئيس بيرو العرب والعالم البحث عن امرأة هاربة.. تفتيش قصر رئيس بيرو

لكل ملف خصوصية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإذاعة أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.

وأشار إلى أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف.

قرارات مرتقبة

كما قال إن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء القضاة.

من احتجاج للقضاة في تونس
من احتجاج للقضاة في تونس

"التستر على قضايا إرهاب"

وكان الرئيس التونسي قد قرر في منتصف ديسمبر من العام الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

ضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كوكب الأرض محاصر بملايين القطع من النفايات الفضائية.. ما خطورتها؟ كوكب الأرض محاصر بملايين القطع من النفايات الفضائية.. ما خطورتها؟
اكتشف المزيد