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محكمة تونسية تبرئ طاقم "كسيلو" من تهمة تعمد إغراقها

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A handout picture provided by the Tunisian defence ministry on April 17, 2022, shows the sunken Xelo vessel off the Gulf of Gabes, in southeastern Tunisia. The tanker carrying 750 tonnes of diesel fuel from Egypt to Malta sank on April 16 off Tunisia's southeast coast, but officials said a large spill would likely be avoided. (Photo by Tunisian Defence Ministry / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / TUNISIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / TUNISIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
السفينة كسيلو الغارقة قبالة قابس (أرشيفية)
تونس

محكمة تونسية تبرئ طاقم "كسيلو" من تهمة تعمد إغراقها

النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر بحق طاقم السفينة المكون من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذربيجانيين اثنين

تونس – فرانس برس

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قضت محكمة في جنوب تونس بإسقاط الدعوى في حق أفراد طاقم سفينة تجارية أجنبية غرقت قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس والإفراج عنهم، بعدما كانوا قد اتُهموا بتعمد إغراقها، وفق ما أفاد، اليوم الخميس، متحدث قضائي.

وقال المتحدث محمد الكراي لوكالة "فرانس برس"، إن المحكمة الابتدائية بولاية قابس "قضت الأربعاء بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة كسيلو" التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، موضحاً أن "النيابة العامة استأنفت الحكم".

وأضاف الكراي أن أفراد الطاقم وجِّهت لهم تهمة "الإضرار بملك الغير"، وهي جنحة، وقد أفرِج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف، ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.

السفينة كسيلو الغارقة قبالة قابس (أرشيفية)
السفينة كسيلو الغارقة قبالة قابس (أرشيفية)

وكانت النيابة العامة أسقطت عن أفراد الطاقم في نهاية يوليو تهمة "تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات"، وأفرجت حينها عن اثنين منهم.

وطاقم السفينة مكون من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذربيجانيين اثنين.

وغرقت "كسيلو" قبالة سواحل جنوب تونس في 16 ابريل وسط مخاوف من حدوث "كارثة بيئية" بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طناً من الوقود.

لكن تبيّن بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية والتثبت منها أن خزّاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقوداً.

وتسربت المياه إلى الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار، وأجلت البحرية التونسية أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.

موقع غرق السفينة كسيلو قبالة قابس (أرشيفية)
موقع غرق السفينة كسيلو قبالة قابس (أرشيفية)
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وساد غموض حول تفاصيل وطبيعة السفينة التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من ابريل وحتى الـ15 منه حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق.

وكانت السلطات التونسية أعلنت بعد عمليات التثبت أن غطّاصيها وجدوا جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي اس) "مهشماً بمطرقة.

ورجحت تقارير إعلامية محلية، إثر غرق السفينة وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات، خصوصاً أنها تواجدت قرب السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ سنوات.

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