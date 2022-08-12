مصادر العربية: مجلس الأمن سيختار السنغالي بيتالي رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا
يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، على اختيار المستشار الخاصّ الجديد إلى ليبيا
يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، على اختيار المستشار الخاصّ الجديد إلى ليبيا.
وكشفت مصادر العربية أنّ هناك توجّهاً أممياً بتعيين السنغالي عبد الله بيتالي رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" UNSMIL.
وبيتالي هو وزير سنغالي سابق، ومؤرّخ ومثقّف من المناهضين للعنصرية والمدافعين عن حقوق الأفارقة السود.
ويعمل منذ 2014 مع الأمم المتّحدة، كان رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة في أفريقيا الوسطى "مينوسكا" MINUSCA.
وترأّس بيتالي أيضا لجنة المراجعة الاسترتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا.
وفي الشأن الداخلي، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد.
ولم يعلن صالح عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
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