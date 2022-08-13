بدون ماء وغذاء ووقود.. سودانيون يلقون حتفهم في صحراء ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، العثور على جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً في الصحراء على الحدود مع السودان، في أحدث مأساة لمهاجرين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.

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وقال الجهاز إن تسعة مهاجرين آخرين نجوا بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين في الصحراء. وكان من بين المهاجرين نساء وأطفال لكنه لم يذكر عددهم. كما لم يكشف عن أسباب وفاة المهاجرين، لكنه أشار إلى أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام والماء.

وقال الجهاز إن المهاجرين جميعهم سودانيون كانوا يحاولون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب التهريب إلى أوروبا.

ونشر الجهاز صوراً على فيسبوك تظهر جثثاً قيل إنها للمهاجرين الذين دفنوا فيما بعد في الصحراء.

وهذه المأساة هي الأحدث في صحراء ليبيا المترامية الأطراف. ففي يونيو الماضي، قالت السلطات في الكفرة إنها عثرت على جثث 20 مهاجراً ماتوا عطشاً في الصحراء بعد تعطل سيارتهم بالقرب من الحدود مع تشاد.

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. وغرقت الدولة الغنية بالنفط في الفوضى عقب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله عام 2011.