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بدون ماء وغذاء ووقود.. سودانيون يلقون حتفهم في صحراء ليبيا

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هكذا لقي عدد 15 مهاجر غير شرعي من الجنسية السودانية حتفهم ومصير 2 مازل مجهول الي اللحظة وتم أنقاذ عدد 9 اشخاص بعد ان كانوا في طريقهم الي ليبيا عبر الحدود الليبية الجنوبية عبر الصحراء حيث تعطلت سيارتهـم ونفذ منهم الماء والوقود والطعام من بينهم رجال ونساء واطفال، بعد ان وصلت أنباء بضياع عدد من المهاجرين غير الشرعيين فالصحراء علي الفور قام رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة الرائد محمد الفضيل بالخروج علي الفور بكامل الافراد التابعين للجهاز من أجل البحث عن المفقودين من واجب عمله المنوط به، حيث قام بالتواصل مع النقيب محمد عزالدين قائد قوات الجيش السوداني وأفراد كتيبة سبل السلام المتمركزين في العوينات، كما خرج معهم رئيس مكتب المباحث الجنائية الكفرة للبحث في الصحراء ، حيث تم العثور علي عدد 15 جثة علي الشريط الحدودي الليبي السوداني بحوالي 450 كيلوا متر متفرقة نتيجة نقص الوقود بالمركبة ونجاة عدد 9 تسعة اشخاص وفقدان اثنان ومازل مصيرهم مجهول حيث تمت عملية دفن الموتي فالصحراء وذلك بعد اخذ اذن النيابة العامه بالخصوص رحمه الله عليهم.
جثة أحد المهاجرين السودانيين المتوفين في صحراء ليبيا
أزمة المهاجرين

بدون ماء وغذاء ووقود.. سودانيون يلقون حتفهم في صحراء ليبيا

المهاجرون كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم في الصحراء الليبية بسبب نقص الوقود

القاهرة – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، العثور على جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً في الصحراء على الحدود مع السودان، في أحدث مأساة لمهاجرين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.

جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين

وقال الجهاز إن تسعة مهاجرين آخرين نجوا بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين في الصحراء. وكان من بين المهاجرين نساء وأطفال لكنه لم يذكر عددهم. كما لم يكشف عن أسباب وفاة المهاجرين، لكنه أشار إلى أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام والماء.

وقال الجهاز إن المهاجرين جميعهم سودانيون كانوا يحاولون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب التهريب إلى أوروبا.

جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
مصور ليبي للعربية.نت: بلادي ليست حروبا وأزمات.. هذه كنوزها الحقيقية المغرب العربي خاص مصور ليبي للعربية.نت: بلادي ليست حروبا وأزمات.. هذه كنوزها الحقيقية

ونشر الجهاز صوراً على فيسبوك تظهر جثثاً قيل إنها للمهاجرين الذين دفنوا فيما بعد في الصحراء.

وهذه المأساة هي الأحدث في صحراء ليبيا المترامية الأطراف. ففي يونيو الماضي، قالت السلطات في الكفرة إنها عثرت على جثث 20 مهاجراً ماتوا عطشاً في الصحراء بعد تعطل سيارتهم بالقرب من الحدود مع تشاد.

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. وغرقت الدولة الغنية بالنفط في الفوضى عقب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله عام 2011.

جثة أحد المهاجرين المتوفين
  • جثة أحد المهاجرين المتوفين
  • جثة أحد المهاجرين المتوفين
  • جثث المهاجرين
  • جثة أحد المهاجرين المتوفين
  • جثة أحد المهاجرين المتوفين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • جثة أحد المهاجرين
  • جثة أحد المهاجرين
  • جثة أحد المهاجرين
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
  • دفن المهاجرين بالصحراء
  • جثة أحد المهاجرين
24 صور
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثث المهاجرين
جثث المهاجرين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
جثة أحد المهاجرين المتوفين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
دفن المهاجرين بالصحراء
دفن المهاجرين بالصحراء
جثة أحد المهاجرين
جثة أحد المهاجرين
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