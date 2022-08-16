مالي.. مجموعة إرهابية تعلن قتل 4 عناصر من فاغنر الروسية

أعلنت مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة قتل أربعة عناصر من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية في كمين وسط مالي، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يتابع الحركات الإسلامية المتطرفة.

وجاء في بيان صادر عن الذراع الدعائية التابعة لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، أن المجموعة نصبت كمينا لجنود من فاغنر، السبت، بينما كانوا على متن دراجات نارية في منطقة باندياغارا متّجهين من قرية دجالو إلى الجبال. وتحقق "سايت" من صحة البيان.

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وأفاد البيان بأن عناصر الجماعة قتلوا أربعة من أعضاء فاغنر بينما فر البقية.

وأكد مسؤولان محليان منتخبان، الحادثة لـ"فرانس برس"، بينما رفض مسؤول رفيع في الجيش المالي تأكيدها أو نفيها.

وقال أحد المسؤولَين المحليين لـ"فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته "قتل أربعة روس نهاية الأسبوع على أيدي جهاديين قرب باندياغارا".

وأكد مصدر في مستشفى في المنطقة "مقتل أربعة روس في ميدان المعركة"، مضيفا أن أحدهم "مر في مستشفى موبتي".

وتحالفت روسيا مع المجلس العسكري الحاكم في مالي في معركته ضد تمرّد إرهابي مستمر منذ سنوات.

واستعان النظام بالمقاتلين الروس شبه العسكريين الذين تصفهم باماكو بمدرّبين عسكريين بينما تعتبرهم الدول الغربية مرتزقة، لدعم القوات المسلحة.

وكان نشرهم من بين العوامل الأساسية التي دفعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي وحليفتها التقليدية، لسحب قواتها العسكرية من البلاد.

وتضم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تتسع رقعة نفوذها على الأرض، مجموعة متباينة من الجماعات الإرهابية التي تنشط خصوصا في مالي وبوركينا فاسو المجاورة.