القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد على أولوية الانتخابات

أكد القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، الثلاثاء، على ضرورة إعطاء "أولوية" لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.

وقالت البعثة الأممية عبر تويتر إن تصريحات زينينغا جاءت خلال استقباله عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين أعربوا عن قلقهم من "الوضع الأمني المتوتر الناجم عن الجمود السياسي الذي طال أمده" في البلاد.

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وأضافت البعثة أن أعضاء الملتقى "زاروا البعثة لعرض رؤاهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية".

وعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة لبحث سبل تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر، على وقع صراع بين حكومتين، وفشل في التوافق على إطار دستوري لتنظيم انتخابات عامة.

وبالتزامن، انعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث حل أزمة الحكومتين المتصارعتين على السلطة، واستعادة محادثات القاعدة الدستورية للانتخابات من أجل تجاوز النقاط الخلافية.

وسقطت ليبيا في دوامة الجمود السياسي منذ أشهر، في أعقاب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي يتمسك بشرعيته ويصر على الدخول إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه، وكلاهما يتمتعان بدعم من ميليشيات مسلحة مستعدة للدخول في حرب.

ويدور حوار حول إمكانية تشكيل حكومة ثالثة تنهي الصراع على الشرعية وعلى السلطة، وتتولى الإعداد لانتخابات عامّة في أقرب وقت ممكن، وهي خطّة تتبنّاها عديد الأطراف.

وثمّة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية لإيجاد تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المستمرة، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد