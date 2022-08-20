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فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً

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إسعاف ليبيا
تعبيرية

فاجعة تهز ليبيا.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقاً

العربية.نت- منية غانمي

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بعد فاجعة الأردن التي راح ضحيتها 5 أشقاء حرقاً، تكررت المأساة في ليبيا ولكن اختناقا، فقد لقي 5 أطفال أشقاء مصرعهم، إثر استنشاقهم لمبيد حشرات يحتوي على مواد سامة وقاتلة، مما أدى إلى اختناقهم، في فاجعة مؤلمة هزّت الليبيين.

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أصغرهم رضيعة عمرها 7 أشهر

وأوضح المستشفى الجامعي بالعاصمة طرابلس، في بيان، أن جميع الحالات وصلت ليل الخميس/الجمعة في حالة سيئة جدا، وأن طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر وصلت مفارقة للحياة، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر الجمعة، قبل أن يتوفى شقيقهم الخامس بعد الظهر.

3 في العناية المركزة

وأشار إلى أن الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي "لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة 3 أشقاء آخرين للمتوفين يتواجدون في قسم عناية الأطفال".

وأكد المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل ما بوسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبيرا جدا، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

مواد سامة

ودعت إدارة المستشفى كل الأولياء إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أفراد العائلة المتوفين، الذين ينتمون إلى منطقة "زناتة" شرق العاصمة طرابلس، حيث يبلغ أكبرهم 14 سنة و أصغرهم رضيعة عمرها 7 أشهر، في حين لا تزال والدتهم في العناية المركزة.

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