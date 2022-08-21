ارتفاع ضحايا حرائق شرق الجزائر إلى 43 قتيلاً و183 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق شرق الجزائر، الأحد، إلى 43 قتيلاً و183 جريحاً.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية السبت إخماد أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد في الأيام الأخيرة، فيما أكد خبير احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار في حديقة القالة الوطنية الفريدة.

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كما أوضحت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة "من أجل إخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي" في 17 ولاية، وأضافت أنها تواصل العمل على إخماد حريق في ولاية تلمسان غرب البلاد.

أما في الشمال الشرقي وحده فاحترق أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية التي تتمتع بنظام بيئي فريد في حوض البحر المتوسط وتصنفها اليونسكو محمية للمحيط الحيوي، بحسب ما أفاد الأكاديمي رفيق بابا أحمد وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن شمال الجزائر يتأثر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.

والجزائر أكبر دول إفريقيا مساحة، لكنها لا تضم سوى 4,1 ملايين هكتار من الغابات، مع معدل منخفض جدًا لإعادة التشجير (1,76 بالمئة).

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الهائلة الأربعاء والخميس في شمال الجزائر إلى 37 قتيلا وفق السلطات، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمصرع رجل آخر يبلغ 72 عاما في قالمة (شرق)، فضلا عن وجود مفقودين.