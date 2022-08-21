ملك المغرب: ندعو الدول الشريكة لتوضيح موقفها من ملف الصحراء

شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن الموقف من ملف الصحراء هو مقياس الصداقات والشراكات بالنسبة لبلاده.
ودعا الملك محمد السادس، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي السبت، الدول الشريكة لبلاده إلى توضيح موقفها من ملف الصحراء.
"بشكل لا يقبل أي تأويل"
كما أوضح أن المغرب ينتظر من الشركاء التقليديين والجدد الذين يتبنون موقفاً غير واضح من مغربية الصحراء أن يوضحوا مواقفهم ويراجعوا مضمونه "بشكل لا يقبل أي تأويل".
كذلك لفت إلى أن "دول وازنة عبّرت عن دعمها واحترامها لسيادة المغرب على أراضيه، من بينها الموقف الثابت والواضح للولايات المتحدة الأميركية الذي لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، بالإضافة إلى الموقف الإسباني".
ذات الأولوية
وتحدث أيضاً عن التقدم الذي أحرزه ملف الصحراء لصالح المغرب، من خلال إقدام حوالي 30 دولة على فتح قنصليات بمنطقتي الداخلة والعيون.
يشار إلى أن ملف الصحراء أصبح من الملفات ذات الأولوية لدى المغرب، الذي يسعى لاستمالة دول جديدة لدعم موقفه ويتوجه لجعل موقف هذه الدول من نزاع الصحراء شرطاً أساسياً لتطوير العلاقات.
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