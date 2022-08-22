الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة غرب بنغازي
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريح للعربية.نت: الطائرة المسيرة هي طائرة تصوير، لم تعرف إلى حد الآن تبعيتها ولا أهداف تحليقها
قال الجيش الليبي، الاثنين، إن قوات الدفاع الجوي التابعة له، أسقطت طائرة مسيرة مجهولة، غرب مدينة بنغازي.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريح للعربية.نت، أن الطائرة المسيرة هي طائرة تصوير، لم تعرف إلى حد الآن تبعيتها ولا أهداف تحليقها فوق مناطق بنينا والرجمة بمدينة بنغازي.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة احتراق الطائرة المسيرة وسقوطها على الأرض، بعد استهدافها من سلاح الجو التابع للجيش الليبي.
تطورات العملية السياسية
وفي آخر تطورات الملف السياسي الليبي المتعثر بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أمس الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى طرابلس كارولين هورندال، تطورات العملية السياسية في ليبيا واستعراض الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل للأزمة بين جميع الأطراف، والعمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
أكد اللافي بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.
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