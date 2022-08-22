تونس تمنع وزيرا سابقا وقياديا بالنهضة من السفر.. والأخير يعتصم بالمطار

دخل وزير الشؤون الدينية الأسبق والقيادي في حركة النهضة نورالدين الخادمي في اعتصام مفتوح في مطار تونس قرطاج، ردا على قرار السلطات منعه وعائلته من السفر، بسبب تتبّعات قضائية.

ورغم تلقيه تعليمات بمغادرة المطار لعدم قانونية وجوده فيه، يستمر اعتصام الخادمي، بدعم من حركة "النهضة" الذي أدى وفد منها زيارة تضامنية له وكذلك من "جبهة الخلاص" المعارضة للرئيس قيس سعيد، وسط تذمرّ واسع من المسافرين، ومطالب بضرورة تدخل السلطات لفض الاعتصام وفرض القانون وحفظ النظام.

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وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن الوزير السابق نورالدين الخادمي المعتصم بالمطار، صدر بحقه أمر قضائي بالمنع من السفر، بينما زعمت حركة النهضة أن قرار منعه من السفر يأتي في سياق "التنكيل" بالمخالفين والمعارضين.

وشغل نور الدين الخادمي منصب وزير شؤون دينية بين عامي 2012 و2013، وهو عضو بمجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس، وشخصية مثيرة للجدل في تونس، اشتهر بتصريحاته التي تدعو للجهاد.

منذ 25 يوليو 2021، منعت السلطات التونسية، قيادات إخوانية بارزة من السفر بسبب تورطها في قضايا إرهاب وفساد مالي وغسل أموال، من بينها زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الذي تم تحجير السفر عليه في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.