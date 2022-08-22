رئيس تونس يعرب لوفد من الكونغرس الأميركي عن رفضه لتصريحات مسؤولين
الرئيس التونسي: "لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل"
أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد وفدا من الكونغرس الأميركي اليوم الأحد بأن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأميركيين في الفترة الأخيرة "غير مقبولة".
ونقلت الرئاسة التونسية في بيان عن سعيد القول خلال لقائه الوفد الأميركي إن السيادة في بلاده "للشعب الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء وسيعبر عنها في الانتخابات القادمة".
وأضاف الرئيس التونسي: "لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل".
وذكر البيان أن سعيد أوضح للوفد الأميركي "العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
ووافق التونسيون على دستور جديد للبلاد في استفتاء أجري في 25 يوليو الماضي.
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