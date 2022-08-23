فيديو.. الجيش الليبي يعلن إسقاط مسيرة في بنغازي

أعلن الجيش الليبي، الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة بنينة في مدينة بنغازي، شرق البلاد. ونشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني اللييي، اللواء خالد المحجوب، فيديو إسقاط الطائرة على صفحته على فيسبوك.

طائرة مجهولة

وقال المحجوب إن "وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة تستهدف طائرة تصوير مسيّرة مجهولة، دخلت أجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وقاعدة بنينة وتسقطها".

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"تدميرها قبل تنفيذ مهامها"

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مسلحة (بصاروخين) مجهولة الهوية بعد اكتشافها جنوب غربي منطقة بنينة وتم التعامل معها وتدميرها قبل تنفيذ مهامها".

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الفيديوهات التي توثق سقوط الطائرة المسيرة.

#شاهد.. الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري: قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مسلحة بصاروخين مجهولة الهوية بعد اكتشافها جنوب غرب منطقة #بنينا وتم التعامل معها وتدميرها قبل تنفيذ مهامها.#بنغازي #ليبيا #وكالة_AAC_الإخبارية pic.twitter.com/Fnk6FrrBq2 — وكالة AAC الإخبارية (@AACNEWSLY) August 22, 2022

"لم تعلن أي جهة مسؤوليتها"

فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها أو تبعية الطائرة المسيرة لها.

في المقابل، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، "كافة الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية".