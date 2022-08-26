المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور.. ويعلق المشاركة في قمة "التيكاد"

قالت وزارة الخارجية المغربية إنها استدعت سفيرها في تونس "فوراً للتشاور"، وعلّقت مشاركة الدولة في قمة "التيكاد" الثامنة التي تعقد في تونس.

واستدعى المغرب سفيره في تونس الدكتور حسن طارق للتشاور بعد ساعة فقط من استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ابراهيم غالي في مطار تونس قرطاج.

بعد استقبال الرئيس قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو.. #المغرب يستدعي سفيره في #تونس ويقرر عدم المشاركة بالقمة الأفريقية اليابانية#العربية pic.twitter.com/2m41rhFuRi — العربية (@AlArabiya) August 26, 2022

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و قال بيان لوزارة الخارجية المغربية تلقت "العربية نت" نسخة منه إن "الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسيةلزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية" حسب تعبير البيان .

و أضاف البيان أن "تونس ضاعفت مؤخرا المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا".

و شدد البيان على أن موقف الحكومة التونسية "في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد ) جاء ليؤكد بشكلصارخ موقفها العدائي" على حد قول البيان.

وأوضح البيان الرسمي المغربي أن "تونس قررت في تضاد مع موقف اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعدالمعمول بها، وبشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي".

و في أول ردة فعل رسمية مغربية أعلنت وزارة الخارجية المغربية "عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد) التيتنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري و الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور"ردا على "هذاالموقف العدائي، والذي يضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين" على حد تعبير البيان.

و اعتبر المغرب "أن هذا القرار لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربيوالتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك و لا في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحادالأفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)" وفق ما جاء في البيان.