تبون: جددنا عزمنا على الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك مع فرنسا
ماكرون: إرادتنا اليوم هي بناء المستقبل مع الجزائر بعد ماضٍ مؤلم ومعقد
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تعميق العلاقات بين البلدين في إطار من الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع ماكرون، مساء اليوم، عقب لقاء قمة بينهما في الجزائر العاصمة، أنه تبادل مع الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول عديد من القضايا المهمة للبلدين، خصوصا الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية.
تبون: اتفقنا على تكثيف برامج التبادل التجاري مع فرنسا— العربية (@AlArabiya) August 25, 2022
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تكثيف التشاور
وأشار إلى الاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور فيما يخص المسائل المطروحة على الساحة الدولية، التي نجم عنها تحديات تمس استقرار منطقة المتوسط، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب التعاون بين الجزائر في فرنسا سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد الأطراف.
وثمن الرئيس الجزائري، النتائج التي نتجت عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، منوها بأنه تم تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين ورسم آفاق واعدة لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع باريس والجزائر.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة هي الثانية له منذ توليه رئاسة فرنسا، لكنها الأولى بعد التوتر الذي انتاب علاقة باريس والجزائر، بعدما تسببت تصريحات للرئيس الفرنسي عن التاريخ الجزائري في غضب جزائري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، اليوم الخميس، بحضور مسؤولين كبار في الدولة وأعضاء من الحكومة.
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