الجزائر: ندعو الأطراف الليبية إلى وقف العنف والاحتكام للحوار

دعت الجزائر، السبت، الأطراف الليبية إلى وقف العنف والاحتكام للحوار، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته بشأن التطورات في ليبيا إن الجزائر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء أمس.

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وأضافت الخارجية الجزائرية في بيانها "وإذ تدعو جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية، فإن الجزائر تشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبر مكسبا هاما في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".

وأردفت "كما تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لإحياء مسار التسوية السياسية السلمية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة".





أفاد وزارة الصحة الليبية، السبت، بوقوع 12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات طرابلس، فيما تشهد منطقتا الزاوية والجمهورية في طرابلس أعنف المواجهات وحرائق كبيرة.

وبدأت الميليشيات الموالية لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم، تتقدم باتجاه وسط طرابلس، بعد سيطرتها على البوابة الواقعة غرب العاصمة، بينما أعلنت الميليشيات المحسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة النفير العام، في خطوة تنبئ باندلاع صدام مسلح على السلطة.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا "فرسان جنزور" نجحت في صد تقدم الميليشيات الموالية لباشاغا نحو وسط العاصمة، بينما شوهد رتل عسكري ضخم يضم عشرات العربات المسلحة تابع لباشاغا، وهو يتوجه من مدينة مصراتة نحو العاصمة طرابلس، كما تحركت الميليشيات التابعة لـ"اللواء أسامة الجويلي" الداعم لباشاغا جنوب العاصمة طرابلس.

واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية أثناء الليل حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس وسط أزمة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية شهدت حشداً متزايداً للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلين يطلقون النار، وسكانا محليين يحاولون إخماد الحرائق.