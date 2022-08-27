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ليبيا.. البرلمان يطالب بوضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية

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مجلس النواب الليبي (أرشيفية- فرانس برس)
الأزمة الليبية

ليبيا.. البرلمان يطالب بوضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية

العاصمة تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية تحسباً للطلقة الأولى في الحرب على السلطة

دبي - العربية.نت

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة وضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية وسيادة القرار الليبي.

وقال المتحدث باسم البرلمان إن النويري ناقش مع نورلاند خلال اجتماع عقد في تونس المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد، خصوصاً في ظل تعنت حكومة الوحدة في تسليم السلطة بعد انتهاء ولايتها.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضا المخاوف من تحول مقترح لإدارة العائدات النفطية تطرحه المجموعة الدولية لإدارة الصراع بدلا من إيجاد حل للصراع وكذلك تعارضه مع سيادة الدولة وإدارتها لمواردها.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على الحاجة الحقيقية أن تكون البرامج المستهدفة لدعم الشفافية ومكافحة الفساد وفق الميزانية العامة للدول، بآليات عادلة وشفافة.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية في القضية الليبية التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية.

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وكانت العاصمة الليبية طرابلس، تحولت أمس الجمعة، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، تحسباً للطلقة الأولى في الحرب على السلطة بين ميليشيات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" المؤقتة، ومنافسه فتحي باشاغا رئيس حكومة "الاستقرار" المكلفة من مجلس النواب.

وقال اللواء أسامة الجويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، المحسوب على باشاغا، إنه يرفض التفاوض مع التشكيلات المسلحة المقربة من الدبيبة، ورأى أن أغلبها «يسعى لذلك بمنطق المال والمكاسب»، وطالب في المقابل بضرورة انسحاب كافة التشكيلات المسلحة من مقرات الحكومة وتسليمها دون شروط.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر من حكومة باشاغا أن قواتها لن تبادر باستخدام القوة، وقال إنها قد تكون فقط لـ«رد العدوان»، مشيراً إلى أن هدف هذه القوة هو التوجه نحو المقار الحكومية لتأمينها، وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها.

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