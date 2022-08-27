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ماكرون وتبون يوقعان إعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة بين البلدين

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تبون ماكرون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الجزائر

ماكرون وتبون يوقعان إعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة بين البلدين

التوقيع أيضا على 5 اتفاقيات تعاون ثنائية في عدة مجالات

دبي _ العربية.نت

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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة رسمية للجزائر منذ الخميس، على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين الجزائر و فرنسا.

وجرت مراسم التوقيع بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، بحضور وفدي البلدين.

وقد سبق التوقيع على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة"، التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون ثنائية في عدة مجالات.

تبون وماكرون
تبون وماكرون

وشملت الاتفاقيات ما يلي: اتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور. واتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين.

وكذا اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتضمن إقامة شراكة معززة جزائرية فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومذكرة نوايا بين وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة الفرنسية.

وغادر مساء السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بعد زيارة دامت 3 أيام.

2 صور

وكان في توديع الرئيس الفرنسي، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، الرئيس عبد المجيد تبون.

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وخلال زيارته لوهران، توجه الرئيس الفرنسي، إلى كنيسة سانتا كروز ودار الموسيقى "ديسكو مغرب" وسط المدينة. قبل أن يلتقي النخبة الرياضية الوهرانية بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بحي المدينة الجديدة.

واختتمت الزيارة لوهران بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" بحي المدينة الجديدة حيث حضر الرئيس ماكرون عرضا للرقص "بريك دانس" قدمه فنانون شباب. كما التقى رياضيين شبابا من النخبة الذين كانوا متواجدين بقصر الرياضة.

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