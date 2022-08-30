قيس سعيد يعبر لمسؤولة أميركية عن استيائه من تصريحات بلينكن

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، اليوم الثلاثاء، رفض التدخل في شؤون بلاده الداخلية، مجدداً التمسك بسيادة تونس.

وأفادت الرئاسة التونسية بأن سعيد عبّر خلال اللقاء، الذي عُقد في العاصمة تونس، عن استيائه من تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين في الفترة الأخيرة.

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وأشار البيان إلى أن سعيد طالب السلطات الأميركية بالاستماع لنظيرتها التونسية "لمعرفة حقيقة الأوضاع".

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد قامت في يوليو الماضي باستدعاء القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي، بسبب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول المسار السياسي في البلاد، في أعقاب الاستفتاء الذي أجري مؤخراً على الدستور الجديد.

جاء ذلك رداً على تصريحات لبلينكن تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، وانتقد فيها نتائج الاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي جرى مؤخراً، وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبراً أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس، ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات".

وذكر بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس"، داعياً إلى ضرورة "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي جدلاً واسعاً في تونس وتنديداً من السياسيين ومن منظمات المجتمع المدني.

وفي السياق نفسه، أثارت تصريحات للدبلوماسي المعين لمنصب سفير أميركا بتونس جوي هود استياء التونسيين في يوليو الماضي. وكان هود قد أعرب عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حيال "تآكل مقلق للمعايير الديمقراطية والحريات الأساسية" في تونس، قائلاً إن "أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية".