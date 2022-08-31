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حلوى جزائرية بين ألذ 5 حلويات بالعالم.. هل تذوقتها؟

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حلوى مقروط اللوز الجزائرية
حلوى مقروط اللوز الجزائرية
الجزائر

حلوى جزائرية بين ألذ 5 حلويات بالعالم.. هل تذوقتها؟

الطبخ الجزائري الأفضل عربيا في 2022

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تذوب في الفم بمجرد تناولها، يدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال.. هكذا عرّف موقع "TasteAtlas" حلوى " مقروط اللوز " التي تزّين أطباق العائلات الجزائرية في مختلف المناسبات، وافتكت المرتبة الرابعة في العالم بين الحلويات الأكثر تقييما على موقع "TasteAtlas" المتخصّص.

ووفق التصنيف الحديث الذي أصدره الموقع في أغسطس الجاري، وتناقلته وسائل إعلام جزائرية وعربية وحتى عالمية تحتلّ الحلوى الجزائرية الشهيرة باكتسائها طبقة من السكر المسحوق، المرتبة الرابعة في قائمة الحلويات الأكثر تقييما بين المتابعين، بين 50 دولة تم تقديمها في هذا الترتيب لأفضل الحلويات.

حلوى مقروط اللوز الجزائرية
حلوى مقروط اللوز الجزائرية

ومقروط اللوز بحسب هذا الترتيب، هو الحلوى الأشهى عربيا وإفريقيا، والثانية متوسطيا.

Vanocni cukrovi
Vanocni cukrovi

وتم منح المركز الأول لجمهورية التشيك بحلوى Vanocni cukrovi والتي تشبه الصابلي الجزائري.

roxakia
roxakia

أما المرتبة الثانية فعادت لليونان بحلوى roxakia وهي معجنات نباتية شهيرة جدًا بالفانيليا والشكولاطة. مع لمسة من القرفة والفانيليا مع القليل من البرتقال.

alfajor
alfajor

وعادت المرتبة الثالثة للأرجنتين بحلوى alfajor، حيث تتكون هذه المعجنات من طبقتين، مع حشوة حلوة. وغالبًا ما تكون مغطاة بالشوكولاتة أو السكر المثلج أو البودرة. تتكون الحشوة عادة من مربى الفاكهة أو الحليب أو موس الشوكولاتة.

وقام دليل الطهي، بعد تقديم التصنيف، بتسليط الضوء على العديد من الأطباق الجزائرية. بفضل قائمة منشورة على موقعه على الإنترنت حيث يتم تقديم التخصصات المختلفة مع بعض الأوصاف.

كما سلط الضوء على فن الطهو الجزائري والثراء الذي تقدمه البلاد في هذا المجال.

الشخشوخة الجزائرية
  • الشخشوخة الجزائرية
  • شوربة فريك الجزائرية
  • الرشتة الجزائرية
  • الشخشوخة الجزائرية
  • شوربة فريك الجزائرية
5 صور
الشخشوخة الجزائرية
الشخشوخة الجزائرية
شوربة فريك الجزائرية
شوربة فريك الجزائرية
الرشتة الجزائرية
الرشتة الجزائرية
الشخشوخة الجزائرية
الشخشوخة الجزائرية
شوربة فريك الجزائرية
شوربة فريك الجزائرية

الطبخ الجزائري الأفضل عربيا

يذكر أن الطبخ الجزائري صنف في 4 يونيو 2022، على أنه الأفضل عربيا في 2022، والثاني على مستوى مطابخ القارة الإفريقية، حسب تقرير حديث.

فقد أصدر موقع " TasteAtlas" المتخصّص، تصنيفه الأخير لأفضل 50 مطبخا في العالم. وجاء المطبخ الجزائري في المرتبة الـ26، متفوّقا على جميع المطابخ العربية.

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وحصلت الأطباق الجزائرية على 4.26 نقطة من 5 نقاط. بفضل 3 أطباق شملها التقييم، هي الرشتة، شربة الفريك، والشخشوخة.

وعلى المستوى العالمي، لا يوجد ما هو ألذّ حسب هذا التصنيف، من أطباق البحر المتوسط، حيث حلّت في صدارة القائمة أطباق إيطاليا، ثم اليونان، فإسبانيا.

أمّا عربيا، فإنّ متبّل لبنان وصفيحتها وزعترها، ثم تكتوكة المغرب، وحلاوة الجبن السورية، واللبلابي التونسي، هي الأفضل مذاقا، بعد أطباق الجزائر.

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