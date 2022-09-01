غوتيريش سيعين الدبلوماسي السنغالي عبدالله بتيالي ممثلا خاصاً له في ليبيا 

أفادت مصادر العربية بقرب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله بتيالي ممثلا خاصاٍ له في ليبيا لخلافة الأميركية ستيفاني ويليامز.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة الثلاثاء، أن تولّي رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا شهد تنافسًا كبيرًا حتى الساعات الأخيرة، بين كل من وزير الخارجية التونسي الأسبق والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في مالي المنجي الحامدي، و وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم والوزير السنغالي السابق عبد الله بتيالي.

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ومن المنتظر، بحسب المصدر ذاته، أن يتم الإعلان عن المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المرتقب الخميس .

اعتراض حكومة الدبيبة

ويأتي ذلك، رغم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية المنتيهة ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ترشيح السنغالي عبد الله بتيالي لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

وقبل ساعات من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعيين ذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“ نقلًا عن مصدر لم تسمه من وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أن الاعتراض سببه عدم التشاور مع ليبيا بشأن تكليفه.

وأوضح المصدر نفسه أن ”الملف الليبي حساس، ويحتاج إلى كفاءة خاصة، ونحن لا نرفض أي خيار أفريقي، وندعم المرشح الجزائري صبري بوقادوم“.

وغادرت ويليامز مهامها، نهاية يوليو الماضي، وسط غموض يلف العملية السياسية في البلاد، واعترضت روسيا والصين مرارًا على تكليف ويليامز برئاسة البعثة الأممية.

وقالت بكين وموسكو في مناسبات عدة إنهما تدعمان تولّي مرشح أفريقي منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا، وهو ما كان سيزيد من حظوظ بتيالي.

وبتيالي هو دبلوماسي سنغالي وُلد، العام 1947، وانضم إلى المنظمة الأممية، في العام 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط أفريقيا.