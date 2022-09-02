اشتباكات طرابلس تتجدد.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى

في العاصمة الليبية، تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا جنوب غربي العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن الاشتباكات تدور بين السرية الثالثة الداعمة للدبيبة والكتيبة 55 المؤيدة لباشاغا.

مادة اعلانية

كما أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط قتيل وجرحى في اشتباكات العاصمة.

وكانت الاشتباكات تجددت فجر الاثنين بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، و"الكتيبة 777" بقيادة هيثم التاجوري، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

كما كانت اشتباكات مماثلة تفجرت ليل الجمعة السبت بين الميليشيات حصدت 32 قتيلاً وعشرات الجرحى.

فيما تقاذف كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات، وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.

وكانت تلك الاشتباكات المسلحة ألقت الضوء على الانقسام العسكري الذي تشهده بقوة المنطقة الغربية.

يذكر أن القتال الذي شهدته طرابلس مؤخراً يعد الأسوأ على الإطلاق منذ عامين.

وتدور المواجهة من أجل استلام السلطة منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الطين بلة.