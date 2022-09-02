.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اشتباكات طرابلس تتجدد.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى

  • الخط
من اشتباكات طرابلس - رويترز

اشتباكات طرابلس تتجدد.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في العاصمة الليبية، تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا جنوب غربي العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

اشتباكات ليبيا.. التاجوري يخسر كل مقراته في طرابلس المغرب العربي اشتباكات ليبيا.. التاجوري يخسر كل مقراته في طرابلس

ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن الاشتباكات تدور بين السرية الثالثة الداعمة للدبيبة والكتيبة 55 المؤيدة لباشاغا.

كما أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط قتيل وجرحى في اشتباكات العاصمة.

وكانت الاشتباكات تجددت فجر الاثنين بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، و"الكتيبة 777" بقيادة هيثم التاجوري، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

كما كانت اشتباكات مماثلة تفجرت ليل الجمعة السبت بين الميليشيات حصدت 32 قتيلاً وعشرات الجرحى.

من اشتباكات طرابلس - رويترز
من اشتباكات طرابلس - رويترز

فيما تقاذف كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات، وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.

وكانت تلك الاشتباكات المسلحة ألقت الضوء على الانقسام العسكري الذي تشهده بقوة المنطقة الغربية.

يذكر أن القتال الذي شهدته طرابلس مؤخراً يعد الأسوأ على الإطلاق منذ عامين.

وتدور المواجهة من أجل استلام السلطة منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الطين بلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 ترصد جفاف الأهوار العراقية وتنقل معاناة ملايين العراقيين الساعة 60 ترصد جفاف الأهوار العراقية وتنقل معاناة ملايين العراقيين
اكتشف المزيد