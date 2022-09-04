المرصد السوري: تركيا تمتنع عن دفع مستحقات "المرتزقة" السوريين في ليبيا
تركيا تضيق الخناق على المرتزقة في معسكراتهم وتمنع خروجهم منها
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن الحكومة التركية لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في ليبيا منذ نحو 6 أشهر وترفض إعادتهم إلى بلادهم.
وأضاف أنها تضيق الخناق عليهم في معسكرات ليبيا، حيث "تمنعهم من الخروج إلى خارج الثكنات العسكرية، فيما تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب"، مشيرا إلى أن القادة العسكريين يستعملون "أساليب مختلفة من التعذيب الوحشي" ضدهم.
ودفعت أنقرة بآلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى الأراضي الليبية، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021) الذي نص أيضا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية.
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