بلينكن: ندعم جهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، على دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا للتوافق على جدول زمني للانتخابات في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "ترحب الولايات المتحدة بتعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وندعم جهوده للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا".

The U.S. welcomes the appointment of new Special Representative of the Secretary-General and head of the @UNSMILibya Abdoulaye Bathily. We support his efforts to mediate an agreement to establish a constitutional framework and timeline for elections in Libya. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 4, 2022

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وكان غوتيريش أعلن رسمياً، أمس الجمعة، تعيين باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا للسلوفاكي يان كوبيش.

أتى هذا التعيين بعد مضي أشهر عدة على استقالة كوبيش بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي. ومذاك ظل المنصب شاغرا، لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام سابقاً، كما سجلت حكومة الدبيبة اعتراضات على الاسم.

تنافس كبير

يشار إلى أن باثيلي المولود عام 1947، انضم إلى المنظمة الأممية في 2014، حيث تم تكليفه بمنصب المبعوث الأممي وسط إفريقيا.

وجاء توليه رئاسة البعثة الأممية في ليبيا بعد تنافس كبير حتى الساعات الأخيرة بينه وبين كل من وزير الخارجية التونسي الأسبق والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في مالي المنجي الحامدي، ووزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم.

فيما اعترضت حكومة الدبيبة على ترشيحه حينها لعدة أسباب، منها أن الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة، مؤكدة في الوقت عينه أنها تدعم "الخيار الإفريقي"، ومفضلة المرشح الجزائري.