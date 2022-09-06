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المنقوش تتمسك من الجامعة العربية بالانتخابات.. ووفد مصر ينسحب

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نجلاء المنقوش (أرشيفية من رويترز)
نجلاء المنقوش (أرشيفية من رويترز)

المنقوش تتمسك من الجامعة العربية بالانتخابات.. ووفد مصر ينسحب

دبي - العربية.نت

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فيما التوتر لا يزال يهيمن على الموقف بين حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة باشاغا في سرت، أكدت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية أنه يجب السعي لإجراء الانتخابات النيابية.

ودعت المنقوش أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إلى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي (2021).

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كما طالبت البرلمان الليبي "التعاون" في سبيل الوصول إلى هذا الاستحقاق، ودعت أيضاً لعقد اللقاء التشاوري القادم على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس.

الوفد المصري ينسحب

في موازاة ذلك، انسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجلسة قبيل إلقاء المنقوش كلمتها دون إصدار أي بيان حول ذلك

وترأست وزيرة الخارجية الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية، رغم معارضة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لهذه الخطوة..

من طرابلس (فرانس برس)
من طرابلس (فرانس برس)

حكومة باشاغا تعترض

فقد دعت حكومة باشاغا أمس الجامعة العربية إلى عدم تولي حكومة الدبيبة رئاسة دورة مجلس للجامعة على المستوى الوزاري، معتبرة في بيان نشرته عبر فيسبوك أن الجامعة "تخالف بهذا الإجراء دورها في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها".

يذكر أن المواجهة السياسية تدور منذ أشهر في البلاد، من أجل استلام السلطة، بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما زاد من الأزمة.

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