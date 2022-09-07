سفير أميركا في ليبيا: على الجميع التحرك نحو الانتخابات

شدد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أنه عقب الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس على وجه الخصوص بدا من الواضح أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في البلاد.

وأضاف نورلاند أنه يتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت عنه السفارة الأميركية على حسابها في تويتر الأربعاء.

2/2 وعقب الاشتباكات الأخيرة على وجه الخصوص، بدا من الواضح أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرّك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. #ليبيا — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 7, 2022

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يشار إلى أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت في يونيو الماضي وفقاً لخارطة الطريق الأممية، رغم فشلها في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

وقد دفع هذا الأمر البرلمان إلى تكليف فتحي باشاغا في فبراير 2022 رئيساً للوزراء.

غير أن الدبيبة أصر على أن تسليم السلطة لحكومة يأتي عبر الانتخابات، ما وتر العلاقات بين طرابلس وسرت، ودفع مؤخراً العاصمة إلى أتون الاشتباكات مجدداً.

وحتى اليوم، يبدو أن لا اتفاق سياسياً متيناً يلوح في الأفق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، تنهي المرحلة الانتقالية بعد 11 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي، ما يزيد من احتمال اندلاع النزاع مجدداً.