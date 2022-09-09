ضمن تعديل وزاري محدود.. تبون يعين وزيراً جديداً للداخلية

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، وزيراً جديداً للداخلية في إطار تعديل وزاري محدود.

وعُيّن ابراهيم مراد الذي شغل منصب وسيط الجمهورية، وزيراً للداخلية مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيراً للنقل، حسبما جاء في بيان للرئاسة.

مادة اعلانية

واحتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم.

وفي إطار هذا التعديل تم استبدال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي شغل هذا المنصب منذ يناير 2020، وخلفه في الوزارة عبد الحق سايحي.

كما انضم وجه جديد إلى الحكومة هو لخضر رخروخ الذي أصبح وزيراً للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

القائمة الكاملة للحكومة الجديدة:

- أيمن بن عبد الرحمان: وزير أول

- رمطان لعمامرة : وزيرا للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج

- ابراهيم مراد : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

- عبد الرشيد طبي: وزيرا للعدل, حافظا للأختام

-ابراهيم جمال كسالي: وزيرا للمالية

- محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

- العيد ربيقة : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

- يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

- عبد الحكيم بلعابد : وزيرا للتربية الوطنية

- كمال بداري : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- ياسين ميرابي: وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

- صورية مولوجي: وزيرة للثقافة والفنون

- عبد الرزاق سبقاق : وزيرا للشباب والرياضة

- حسين شرحبيل: وزيرا للرقمنة والإحصائيات

- كريم بيبي تريكي: وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

- احمد زغدار : وزيرا للصناعة

- محمد عبد الحفيظ هني : وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

- محمد طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

- كمال رزيق : وزيرا للتجارة و ترقية الصادرات

- محمد بوسليماني: وزيرا للاتصال

- لخضر رخروخ : وزيرا للأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية

- كمال بلجود: وزيرا للنقل

- ياسين حمادي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية

- عبد الحق سايحي: وزيرا للصحة, فيما استدعي الوزير السابق للصحة، عبد الرحمان بن بوزيد, الى مهام اخرى.

- يوسف شرفة: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

- بسمة عزوار: وزيرة للعلاقات مع البرلمان

- سامية موالفي : وزيرة للبيئة و الطاقات المتجددة

- هشام صفيان صلواتشي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

- علي عون: وزيرا للصناعة الصيدلانية

- ياسين المهدي وليد: وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة

- كما تم تعيين منجي عبد الله أمينا عاما لرئاسة الجمهورية, بعد أن كان يشغل منصب وزير النقل.