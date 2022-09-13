الدبيبة للعربية: جاهزون للانتخابات فوراً إذا تم التوافق على "القاعدة الدستورية"

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن هدفه "الوصول لانتخابات توافقية"، وشدد في مقابلة حصرية مع "العربية" أن "موعد الانتخابات يمكن أن يكون قريبا إذا أنهى التشريعيون الجدل حول القاعدة الدستورية"، حسب تعبيره.

وأضاف الدبيبة "مفوضية الانتخابات جاهزة، وفي غضون أشهر وليس سنوات يمكن إجراء انتخابات في ليبيا إذا تم التوصل لقاعدة دستورية توافقية".

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وحول الصراع مع حكومة ثانية منافسة عيّنها مجلس النواب في طبرق قال الدبيبة "من يريد الانتخابات يمكن أن نتفاهم معه في مرحلة انتقالية"، مؤكدا "نحن نضغط مع أكثر من ثلاثة ملايين ليبي استلموا بطاقاتهم لكن هناك من لديه مخطط خلق أجواء أخرى وانحرف عن خط الانتخابات المستقيم".

واعتبر رئيس الوزراء الليبي أن "هناك من يريد أن تطول المراحل الانتقالية لكي يستمر التمديد لهم في مناصبهم".

ووصف الدبيبة المجموعات المسلحة المؤيدة لحكومة باشاغا بـ"الانقلابيين". وأضاف في رد على سؤال حول الاشتباكات الأخيرة في طرابلس "تم دحر هذا الانقلاب، وهذه المجموعات المسلحة غبية وانقلابية".

وكشف الدبيبة في المقابلة التي تم تسجيلها معه في داكار بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي مكي صال، أنه يسعى لدور أكبر للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط قال الدبيبة "وصلنا لرقم قياسي هو الأول منذ 10 سنوات في إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن ليبيا عادت إلى إنتاج النفط بكميات كبيرة وحتى لما قبل 2011".

وشدد على أن بلاده "تساعد في توفير مصادر الطاقة، ومنع استمرار ارتفاع الأسعار، ورصدنا أكبر ميزانية لدعم مؤسسة النفط".

وعما إذا كان يشعر بالقلق على حياته مع تجدد الاشتباكات من وقت لآخر في العاصمة طرابلس، وسعي قوات موالية لحكومة منافسة للسيطرة عليها، قال "لست خائفا، ومصيري بيد الله"، على حد تعبيره.