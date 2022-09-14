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إصابة 13 شخصا في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

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A fuel tank exploded in a massive blast in the southern Libyan city of Sebha, September 13, 2022. (Twitter)
الأزمة الليبية

إصابة 13 شخصا في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

صور متداولة تظهر لحظة انفجار صهريج نفط في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا

دبي _ العربية.نت

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أصيب 13 شخصا على الأقل عقب انفجار خزانِ وقودٍ في مدينة سبها جنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وذلك حسب مصادر محلية.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقودٍ في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

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