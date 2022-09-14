إصابة 13 شخصا في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

أصيب 13 شخصا على الأقل عقب انفجار خزانِ وقودٍ في مدينة سبها جنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وذلك حسب مصادر محلية.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقودٍ في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

صور متداولة تظهر لحظة انفجار صهريج نفط في مدينة سبها جنوب غرب #ليبيا

#العربية pic.twitter.com/JANRJbNBG8 — العربية (@AlArabiya) September 13, 2022