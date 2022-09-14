الأزمة الليبية
إصابة 13 شخصا في انفجار خزان وقود في سبها الليبية
صور متداولة تظهر لحظة انفجار صهريج نفط في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا
أصيب 13 شخصا على الأقل عقب انفجار خزانِ وقودٍ في مدينة سبها جنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وذلك حسب مصادر محلية.
ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقودٍ في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.
صور متداولة تظهر لحظة انفجار صهريج نفط في مدينة سبها جنوب غرب #ليبيا— العربية (@AlArabiya) September 13, 2022
#العربية pic.twitter.com/JANRJbNBG8
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