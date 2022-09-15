.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: نحث قادة ليبيا على إنهاء خارطة طريق للانتخابات

  • الخط
ليبيا انتخابات (أرشيفية من فرانس برس)
ليبيا انتخابات (أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: نحث قادة ليبيا على إنهاء خارطة طريق للانتخابات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط أزمة سياسية وانقسام حاد بين الأطراف الليبية، دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا اليوم الخميس قادة البلاد إلى الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على تويتر أن "قرابة العام مضت منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية".

تعذر إجراء انتخابات

كذلك قالت إنه تعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت.

يشار إلى أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت في يونيو الماضي وفقاً لخارطة الطريق الأممية، رغم فشلها في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

من اشتباكات طرابلس - رويترز
من اشتباكات طرابلس - رويترز

وقد دفع هذا الأمر البرلمان إلى تكليف فتحي باشاغا في فبراير 2022 رئيساً للوزراء.

تسليم السلطة

غير أن الدبيبة أصر على أن تسليم السلطة لحكومة يأتي عبر الانتخابات، ما وتر العلاقات بين طرابلس وسرت، ودفع مؤخراً العاصمة إلى أتون الاشتباكات مجدداً.

وحتى اليوم، يبدو أن لا اتفاق سياسياً متيناً يلوح في الأفق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، تنهي المرحلة الانتقالية بعد 11 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي، ما يزيد من احتمال اندلاع النزاع مجدداً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاؤل حذر من "الصحة العالمية" بقرب انتهاء جائحة كورونا.. لماذا؟ تفاؤل حذر من "الصحة العالمية" بقرب انتهاء جائحة كورونا.. لماذا؟
اكتشف المزيد