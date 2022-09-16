مخاض عسير.. اتفاق بين حكومة تونس واتحاد الشغل حول الأجور

وقّعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الخميس اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في حزيران/يونيو البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.

زيادة أجور القطاع العام

وبعد مفاوضات استمرت أشهرا اتّفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة.

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بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة من الأجر الخام، ستنطلق بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2022 لتشمل تباعا كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الثاني/يناير 2025.

"مخاض عسير"

وأشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية إلى زيادة بنسبة 7 بالمئة على الأجر الأدنى المضمون.

وأقر الطبوبي بأن "هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات"، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظرا للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

"ثمرة عمل مشترك"

ونقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قولها إن "الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية"، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية هي "ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك" بين الحكومة واتحاد الشغل.

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد مارس ضغوطا على الحكومة بتنظيمه في 16 حزيران/يونيو إضرابا مفتوحا شلّ البلاد.

يأتي التوصل لاتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.