نظام فردي بـ100 تزكية.. رئيس تونس يصدر قانونا للانتخابات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، على الرغم من رفض المعارضة وإعلانها مقاطعة هذه الانتخابات.

أفراد وليس قوائم

القانون الانتخابي الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية، يسمح للناخبين بالتصويت على الأفراد وليس على القوائم، كما حدّد عدد العدد الإجمالي للمقاعد بالبرلمان بـ161 مقعدا، من بينهم 10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.

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وتضمّن القانون الجديد للانتخابات كذلك، فصلا ينّص على أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".

"100 تزكية"

وطالب القانون الجديد، المترشحين بتقديم 100 تزكية كشرط للترشح إلى الانتخابات البرلمانية.

في السياق ذاته، أصدر رئيس تونس مرسوما رئاسيا، دعا فيه الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية يوم السبت 17 ديسمبر المقبل، على أن يكون التصويت للتونسيين بالخارج يومي 15 و 16 و17 ديسمبر.

لا إقصاء

وكان سعيّد، قد أكدّ أنّ القانون الانتخابي الجديد، لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدّا أن الشعب هو الذي يقصي من يشاء عبر صناديق الاقتراع.

وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم أبرز أحزاب المعارضة، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات.