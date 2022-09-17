المطار لنا.. أهالي طبرق يحتجون ويغلقون المطار

بعد إعلان تعليق تسيير جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار طبرق شرق ليبيا، كشفت الإدارة بعض التفاصيل.
فقد أوضح مدير المطار سعد جاب الله، أن قرار الإغلاق جاء بعد مطالبة أهالي المدينة بتفعيل الرحلات الدولية والداخلية للمواطنين.
وطالب الأهالي برحلات مدنية، وليس فقط أن يكون مخصصا لأعضاء مجلس النواب والرحلات الرسمية والوفود كما هو الآن.
انفجار وإصابات
وكانت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، أعلنت أن مطار طبرق أعلن إيقاف جميع الرحلات، وذلك بعد أيام من وقوع انفجار وحريق ضخم بأحد مخازن الوقود في ليبيا.
وأفادت المعلومات بأن الانفجار أدى لإصابة عدد من المواطنين، وأن الحريق اندلع بمخزن بنزين لأحد تجار السوق السوداء في مدينة سبها.
كما لفتت إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصا، إصابتهم متفاوتة.
لا للمدنيين
يشار إلى أن مطار طبرق يستعمل عادة في الرحلات الدولية و الداخلية والرحلات الأممية، ووفود الأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسية، وطيران النفط وأعضاء مجلس النواب.
فيما لا توجد رحلات لأهالي المدينة.
في حين تتواصل المفاوضات مع مصلحة الطيران والحكماء لحل الإشكالية وعودة العمل للمطار.
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