.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بتهمة إرسال متطرفين لسوريا.. التحقيق مع راشد الغنوشي

  • الخط
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

بتهمة إرسال متطرفين لسوريا.. التحقيق مع راشد الغنوشي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي لرويترز السبت إن الشرطة استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي والقيادي في الحركة علي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول "إرسال متطرفين إلى سوريا".

المطار لنا.. أهالي طبرق يحتجون ويغلقون المطار المغرب العربي المطار لنا.. أهالي طبرق يحتجون ويغلقون المطار

لكن الغنوشي أبلغ رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

تهم أخرى

ومن التهم الأخرى التي وجهت للغنوشي "إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، لفائدة تنظيم إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبيها وغسل الأموال".

تجميد أموال

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.

منع الغنوشي من السفر

كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية شهر يونيو الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم من دون اتصال بالإنترنت في 2022 الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم من دون اتصال بالإنترنت في 2022
اكتشف المزيد