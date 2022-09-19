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تونس.. الغنوشي يمثل أمام الشرطة بقضية "تسفير الشباب للقتال"

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Tunisia's Rached Ghannouchi, head of the moderate Islamist Ennahda and speaker of the parliament, attends an interview with Reuters in Tunis, Tunisia, March 31, 2022. REUTERS/Jihed Abidellaoui
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

تونس.. الغنوشي يمثل أمام الشرطة بقضية "تسفير الشباب للقتال"

تم أيضاً استدعاء ثلاثة محامين لاستجوابهم في ملف تسفير التونسيين الى بؤر التوتر، من بينهم القيادي البارز بحركة النهضة نورالدين البحيري

العربية.نت

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مثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والقيادي بالحزب علي العريض اليوم الاثنين أمام قسم شرطة بوشوشة في العاصمة للتحقيق معهما في شبهات تتعلق بالإرهاب في شأن تسفير تونسيين للقتال في الخارج.

هذا وقال القيادي السابق بالنهضة عبد اللطيف المكي، إنه تم أيضاً استدعاء ثلاثة محامين لاستجوابهم في ملف تسفير التونسيين الى بؤر التوتر، من بينهم القيادي البارز بالحركة نورالدين البحيري.

نورالدين البحيري
نورالدين البحيري

وأضاف المكي في تصريح إعلامي اليوم أنه تم ابلاغ رئيس فرع تونس بنقابة المحامين باستدعاء كل من عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي، إلى جانب البحيري للتحقيق معهم في القضية ذاتها.

وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين للقتال في الخارج. وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة في نفس القضية.

علي العريض
علي العريض
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وقدّرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش.

وقتل الكثيرون هناك بينما فر آخرون الى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

واتهمت الأحزاب الأخرى في تونس النهضة بالتساهل مع المتشددين أثناء فترة حكمها بعد ثورة 2011 وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على القتال في سوريا.

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