موسكو:سنواصل القتال في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافنا

وسط ارتفاع منسوب التوتر بين روسيا والغرب لاسيما بعد تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأسلحة الدمار الشامل وإعلان التعبئة الجزئية للجيش، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية الأربعاء أن الجيش الروسي سيواصل القتال في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا حتى تتحقق الأهداف بالكامل.

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أما عن الخسائر الأوكرانية، فأشار إلى "مقتل أكثر من 7000 عسكري أوكراني وتدمير 970 قطعة من المعدات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك 208 دبابات و245 مركبة قتال مشاة و186 مركبة مدرعة أخرى و15 طائرة و4 مروحيات".

وقف الهجمات

كما أكد أنه تم إيقاف جميع محاولات هجوم القوات الأوكرانية في اتجاه نيكولاييف-كريفوروجسكي، موضحا أنه تم نقل مجموعة "إيزيوم بالاكليا" من أجل تعزيز القوات الهجومية، حسب قوله

كذلك أعلن أن القوات الجوية ستزيد قوتها القتالية، وتواصل تحسين قدراتها.

استدعاء 300 ألف فرد

أتت تلك التصريحات بعدما أوضح شويغو في تصريحات منفصلة أنه من المتوقع استدعاء 300 ألف فرد من قوة الاحتياط الكبيرة بالبلاد والتي يبلغ قوامها حوالي 25 مليون شخص، من أجل رفد القوات المقاتلة في دونباس.

يشار إلى أن قرار التعبئة الجزئية الذي دخل موقع التنفيذ على الفور اليوم، هو الأول من نوعه منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أفادت رويترز.

وقد تشكل مثل تلك الخطوة مخاطرة لبوتين الذي حاول حتى الآن الحفاظ على مظاهر السلام في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى في بلاده حيث التأييد للقتال أقل من الأقاليم والمناطق الأخرى.